Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін — Finance.ua
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Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін

Фондовий ринок
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Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін
Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін
Керівники американських сланцевих компаній планують збільшити витрати цього року, попри те, що в останньому опитуванні Федерального резервного банку Далласа вони знизили прогнозні ціни на нафту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Більшість керівників 134 нафтогазових компаній з усього південного заходу очікують, що капітальні витрати зростуть порівняно з 2024 роком, згідно з опитуванням банку. Але середній показник цін на нафту марки West Texas Intermediate, які компанії використовують для планування своїх бюджетів, знизився до 68 доларів за барель, що на 4% нижче, ніж 2023 року.
Зазначається, що опитування відображає оптимізм щодо регулювання галузі після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
«Нова адміністрація повинна позитивно вплинути на економіку, тим самим піднявши нафтову галузь», — сказав інший неназваний респондент.
Регіон діяльності банку охоплює Техас, північ Луїзіани та південь Нью-Мексико.
«У першому кварталі 2025 року спостерігається більше оптимізму, ніж у першому кварталі 2024 року», — сказав інший керівник в опитуванні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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