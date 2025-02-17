Американська торговельна палата закликає до перегляду законопроєкту щодо регулювання фармринку — Finance.ua
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Американська торговельна палата закликає до перегляду законопроєкту щодо регулювання фармринку

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Американська торговельна палата в Україні висловила стурбованість у зв’язку з ухваленням Верховною Радою законопроєкту № 11 493, який передбачає значні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку.
Про це повідомляє в повідомленні Американська торговельна палата.
Компанії наголошують, що ці зміни можуть створити серйозні ризики для стабільності галузі та доступності ліків.
Одним із головних зауважень Палати є те, що законопроєкт був змінений у процесі розгляду таким чином, що не відповідає предмету початкового регулювання. Це є грубим порушенням законодавчої процедури, що суперечить Регламенту Верховної Ради України.
Також Палата звертає увагу на те, що нові правила можуть призвести до підриву прозорості регуляторної політики. Це ускладнить роботу міжнародних компаній, які працюють в Україні, оскільки правила гри стають непередбачуваними та не відповідають міжнародним стандартам.
Ще одним негативним наслідком може стати зменшення конкуренції на ринку лікарських засобів. Запроваджені обмеження можуть штучно обмежити доступ до певних ліків, що негативно позначиться на виборі пацієнтів та може спровокувати дефіцит життєво необхідних препаратів.
Американська торговельна палата закликає владу забезпечити відкритий процес консультацій із бізнесом для обговорення механізмів регулювання цін на лікарські засоби. Експерти вважають, що ухвалення будь-яких змін має відбуватися в координації з міжнародними партнерами, аби забезпечити їхню відповідність європейським стандартам.
За матеріалами:
РБК-Україна
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