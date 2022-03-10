Американська General Electric частково йде з рф — Finance.ua

«General Electric заявила, що припиняє діяльність в росії, за винятком надання необхідного медичного обладнання та підтримки існуючих енергетичних послуг в регіоні», — йдеться в повідомленні.
У росії компанія General Electric працює з початку 1920-х років, вона бере участь у вирішенні ключових інфраструктурних завдань в енергетиці, авіабудуванні та охороні здоров’я.
Відзначається, що у рф і країнах СНД працюють понад 1000 співробітників General Electric.
General Electric — американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.