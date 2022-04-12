Американці випускатимуть шини з кульбаб: їх готують для військової техніки — Finance.ua

Американці випускатимуть шини з кульбаб: їх готують для військової техніки

Шинний концерн GoodYear анонсував шини нового покоління. Гуму для них отримуватимуть не з натурального каучуку, а з кульбаб. Про це повідомляє Top Gear.

Технологи американського концерну давно вже шукали заміну традиційному каучуку. Річ у тім, що його отримують із соку тропічної рослини гевеї. Собівартість сировини чимала, та й логістика його поставок найчастіше складна — 90% каучуку надходить із південних країн. До того ж на вирощування одного дерева гевеї необхідно 7 років.

У ході досліджень вивчили 2500 різних рослин. З’ясувалося, що найближче до каучуку за властивостями — коріння кульбаби. Шини з цього матеріалу за своїми властивостями нічим не поступаються звичайним каучуковим. Примітно, що першими такі шини отримають американські бойові літаки, а вже потім автомобілі.

До того ж, кульбаба набагато більш невибаглива рослина, ніж гевея. Для її вирощування не потрібен вологий тропічний клімат — вона добре почувається і на європейських широтах, а росте набагато швидше. Собівартість такої сировини значно нижча, та й для екології кульбабові поля будуть корисними.

До речі, GoodYear — не єдиний шинний гігант, який планує використовувати кульбаби як сировину для своєї продукції. Аналогічний проект вже не один рік втілює в життя Continental.

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