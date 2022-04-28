AliExpress перестав приймати картки російських банків, які потрапили під санкції — Finance.ua

AliExpress перестав приймати картки російських банків, які потрапили під санкції

Вчора 18:46 — Фінтех і Картки

AliExpress перестав приймати картки російських банків, які потрапили під санкції

Глобальний торговий майданчик AliExpress перестав приймати картки російських банків, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє російське видання MK.RU.

«Росіяни повідомляють, що зіткнулися зі складнощами при оплаті онлайн-покупок на глобальному віртуальному торговому майданчику AliExpress. Як уточнюють споживачі, маркетплейс перестав приймати оплату з карток російських банків, які потрапили під західні санкції», — пише російське видання.

Жителі Росії все ще можуть оплатити товари на AliExpress, скориставшись фінансовим сервісом QIWI.

Таке повідомлення бачать жителі рф, коли намагаються оплатити замовлення карткою російського банку. Джерело: російські ЗМІ.

В «AliExpress росія» російському виданню повідомили, що компанія має складнощі при обробці платежів. Раніше там запевняли, що продовжать обслуговувати російських клієнтів, незважаючи на санкції з боку США та Євросоюзу, а всі платежі будуть здійснюватися у звичайному режимі.

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