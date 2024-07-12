Акції Tesla злетіли на 44% всупереч падінню прибутків — Finance.ua

Акції Tesla злетіли на 44% всупереч падінню прибутків Сьогодні 09:31 — Фондовий ринок

Акції Tesla злетіли на 44% всупереч падінню прибутків

Акції Tesla переживають шалене зростання — за останні 11 днів вони зросли на 44%, але прибутки компанії скорочуються, що свідчить про необґрунтованість цінового ралі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Хоча попередні ралі були підкріплені зростанням прибутків, зараз ситуація інша: ринок електромобілів переживає спад, продажі Tesla скорочуються, а прибутки падають.

Незважаючи на це, акції Tesla зросли на 44% за 11 днів. Інвестори пов’язують цей сплеск з очікуваннями щодо майбутньої технології самокерованого таксіTesla, яку Ілон Маск представить 8 серпня. Вони сподіваються, що це зміцнить позиції компанії як лідера у сфері штучного інтелекту.

Однак, деякі показники суперечать цьому оптимізму: прибутки Tesla, як очікується, впадуть на 21% у 2024 році, а зростання виручки сповільниться до 2,2%.

Деякі експерти вважають, що нинішня оцінка акцій Tesla базується на вірі в майбутні успіхи компанії, а не на реальних фінансових показниках.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.