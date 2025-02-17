Акції Rheinmetall зросли на тлі можливого збільшення Європою витрат на оборону — Finance.ua

Акції Rheinmetall зросли на тлі можливого збільшення Європою витрат на оборону Сьогодні 19:12 — Фондовий ринок

Акції Rheinmetall зросли на тлі можливого збільшення Європою витрат на оборону

Акції німецького оборонного концерну Rheinmetall AG зросли найсильніше за останні два роки, оскільки європейські чиновники розглядають новий великий пакет заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку України.

Про це пише Bloomberg 17 лютого.

Акції виробника зросли на 11% у Франкфурті. Вони зросли більш ніж удвічі за останній рік, оскільки військові замовлення збільшились, особливо з Німеччини.

Якщо Європа піде на подальше збільшення витрат, це може спонукати Rheinmetall прискорити плани збільшення виробничих потужностей.

Європейські чиновники зараз працюють над новим великим пакетом заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку Києва, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни в Україні.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 15 лютого, щоб обговорити розширення присутності компанії в Україні. Паппергер і Зеленський обговорили розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага — можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

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