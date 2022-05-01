Акції Amazon і Google пережили рекордне падіння з 2008 року і потягнули за собою індекс Nasdaq — Finance.ua
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Акції Amazon і Google пережили рекордне падіння з 2008 року і потягнули за собою індекс Nasdaq

Вчора 15:19Фондовий ринок
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Акції Amazon і Google пережили рекордне падіння з 2008 року і потягнули за собою індекс NasdaqАкції Amazon і Google пережили рекордне падіння з 2008 року і потягнули за собою індекс Nasdaq
Через слабкі фінансові результати техногігантів — Amazon, Google і Apple — індекс Nasdaq у квітні просів на 13,3%, пише CNBC.
З початку 2022 року американські інвестори почали відмовлятися від вкладень у технологічний сектор, побоюючись зростання інфляції та підвищення відсоткових ставок. Ситуацію посилило вторгнення росії в Україну в лютому, зростання цін на паливо, що послідувало за цим, і постійна нестача робочої сили — всі ці фактори стали позначатися на доходах технологічного сектора.
Востаннє Amazon і Google переживали подібні події в листопаді 2008 року, коли Amazon втратила в ціні 25,4% (23,8% за підсумками квітня 2022 р.), а Google — 18,5% (і 18% у квітні 2022 року).
У рекордному уповільненні зростання виручки Amazon найбільший онлайн-ретейлер і хмарний провайдер звинуватив падіння онлайн-продажів і зростання витрат.
У Apple зростання квартальних доходів становило 9%, але компанія налякала інвесторів проблемами з ланцюжками поставок та призупиненням виробництв у Китаї через пов’язані з пандемією карантинів і локдаунів — у II кварталі несприятливі фактори можуть обійтися компанії у суму від $4 до $8 млрд. В результаті акції Apple подешевшали на 4%.
Alphabet, який володіє Google, засмутив інвесторів уповільненням зростання — рік тому пандемія принесла аномально високі показники, а тепер населення повертається на робочі місця.
Негатив трьох великих гравців викликав падіння індексу Nasdaq, який лише за квітень просів на 13,3%. Тут знову напрошується порівняння із кризою 2008 року: тоді у жовтні Nasdaq «здувся» на 18%, а в листопаді ще на 11%.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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