Airbus планує відмовитися від російського титану — Finance.ua
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Airbus планує відмовитися від російського титану

Технології&Авто
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Airbus планує відмовитися від російського титану
Airbus планує відмовитися від російського титану
Airbus протягом кількох місяців позбудеться залежності від російського титану.
Про це повідомив Reuters з посиланням на заяву виконавчого директора Airbus Defense & Space Майкла Шолхорна.
Шолхорн підкреслив, що «це буде питання місяців, а не років».
«Я не можу назвати вам точну дату. Це відносно складний процес із сертифікацією та всім іншим, що вимагає авіація, але це відбудеться», — сказав колишній операційний керівник Airbus на брифінгу з питань сталого розвитку компанії.
Поки Airbus шукає альтернативних постачальників, їхній конкурент Boeing призупинив закупівлі титану з росії ще навесні. Джерела в галузі кажуть, що компанія розширила закупівлі зі Сполучених Штатів і Японії. Однак сертифікація нових постачальників за суворими аерокосмічними стандартами може зайняти роки.
росія є найбільшим виробником титану, стратегічного металу, який цінується за його міцність за невеликої ваги. Використовується в авіаційних двигунах і шасі великих літаків.
Раніше Airbus закликав Захід не блокувати імпорт титану з росії. У компанії вважають, що санкції перш за все завдадуть збитків західному виробництву і слабко зашкодять російській економіці. Європейський Союз досі не ввів обмеження на закупівлю титану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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