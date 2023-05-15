Абоненти lifecell у Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домінікані отримали доступ до 5G-зв’язку — Finance.ua

Абоненти lifecell у Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домінікані отримали доступ до 5G-зв’язку Сьогодні 07:44 — Технології&Авто

Абоненти lifecell у Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домінікані отримали доступ до 5G-зв’язку

lifecell у Болгарії, Австрії, Фінляндії, Домініканській Республіці надав абонентам можливість користуватися 5G-зв'язком, якщо смартфон підтримує цей стандарт.

Про це повідомила пресслужба оператора.

Перелік країн, де абонентам lifecell буде доступний новий стандарт зв’язку, постійно збільшуватиметься. П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок, високу ємність каналів і можливість розвитку сучасних технологій: телемедицини, інтернету відчуттів, тактильного інтернету, безпечного безпілотного транспорту тощо.

Щодо розвитку 5G в Україні, то ще 2019 року lifecell та «Ericsson Україна» розгорнули демосегмент мережі п’ятого покоління та провели успішне тестування швидкості, під час якого було досягнуто пікової пропускної здатності завантаження даних у 25,6 Гбіт/с в діапазоні ультрависоких частот 28 ГГц.

У 2020 році оператор розгорнув тестовий сегмент 5G в центральному офісі в Києві, щоб досліджувати можливості технології. Після перемоги України й відновлення зв’язку на деокупованих територіях оператор повернеться до подальшого планування розвитку і впровадження сучасних технологій.

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