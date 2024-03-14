930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео) — Finance.ua
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930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео)

Технології&Авто
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930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео)
930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео)
У Mercedes-Benz S-Class W223 з’явилася нова надпотужна модифікація вартістю 405 000 євро. Створили її в німецькому ательє Brabus і на його сайті розкрили подробиці спортивного седана.
930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео)
За основу взяли заряджений варіант Mercedes-AMG S63 E-Performance. Назва проєкту Brabus 930 вказує на збільшену потужність гібридної установки з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Сумарно вони розвивають 930 к. с. та забезпечують 1510 Нм обертового моменту.
930 сил і 4,4 л на 100 км: презентовано найшвидший Mercedes S-Class в історії (відео)
Важкий 2,6-тонний седан Mercedes Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найшвидший Mercedes S-Class у історії. Разом із тим, у комбінованому циклі гібрид споживає всього 4,4 л на 100 км та здатен пересуватися на електротязі.

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Нова вихлопна система зробила звук вісімки гучнішим і соковитішим. До того ж, у Brabus допрацювали пневмопідвіску та занизили Mercedes S-Class.
Відрізнити новий Brabus 930 від стандартного Mercedes-AMG S63 можна за новою решіткою радіатора, карбоновим обвісом, спойлер та 22-дюймовими кованими дисками Monoblock ZM Platinum Edition. Салон оздоблений шкірою і карбоном, причому доступні незвичні кольори.
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