75% партнерів маркетплейсу Алло повернулися до роботи — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 75% партнерів маркетплейсу Алло повернулися до роботи Вчора 12:10 — Фондовий ринок

75% партнерів маркетплейсу Алло повернулися до роботи

Національний маркетплейс Алло повернув до роботи 75% підприємців-партнерів, впровадив систему мотивації та гарячу лінію для продавців, а наразі — вдосконалює особистий кабінет мерчанта.

75% підприємців продовжують продавати товари на маркетплейсі Алло

«Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, через логістичні ризики більшість представників малого та середнього бізнесу мали складнощі з якісним виконанням онлайн замовлень. Тому на прохання мерчантів-партнерів маркетплейс Алло відключив кабінети підприємців. Вже до середини квітня торгівці адаптувалися до реалій та повернулися до роботи на маркетплейсі Алло: МСБ налагодили власну логістику, перенесли склади та продовжили роботу в тих регіонах, де є можливість. Кількість замовлень товарів на маркетплейсі Алло почала зростати вже з липня. Наразі 75% підприємців з тих, що були зареєстровані на маркетплейсі Алло до 24 лютого, повністю відновили роботу», — зазначає Наталія Панкратова, операційна директорка ГК «Алло» та керівниця маркетплейсу allo.ua.

Нові сервіси для підприємців: програма мотивації та онлайн підтримка

Маркетплейс Алло продовжує розвиток та пропонує нові сервіси партнерам, підприємцям малого та середнього бізнесу, які продають товари на allo.ua:

Алло впровадила програму мотивації для підприємців: маркетплейс повертає до 20% комісії тим, хто продає товари за кращою ціною, пропонує високий сервіс та має мінімальний відсоток повернень товару. Запрацювала гаряча лінія та чат для мерчантів, які набули актуальності саме під час війни. Вирішувати питання оперативно тепер можна за номером гарячої лінії 0-800-300-100 або 0-800-200-900. Чат доступний в особистому кабінеті підприємця. Також можна звертатися на адресу mpsupport@allo.ua. Підтримка партнерів працює з 09:00 до 18:00. Підприємці тепер можуть долучатися до промоакцій на маркетплейсі. Це доступно для тих мерчантів, що пропонують вигідну ціну, мають заповнену картку товару, позитивні відгуки від покупців та незначний відсоток повернень товару.

«Попри все спостерігаємо й реєстрації нових продавців, цьогоріч це вдвічі менше, якщо порівнювати період травень-серпень 2021 та 2022 років. Бачимо зростання реєстрацій партнерів у категоріях дім, сад, ремонт. Нові реєстрації — це добрий знак для економіки. Впевнена, що зміни, які вже впроваджено, та буде реалізовано до кінця року, сприятимуть покращенню роботи та зростанню прибутків підприємців, які продають на маркетплейсі, а також сприятимуть розвитку бізнесу й нових торгівців», — підкреслює Наталія Панкратова. , — підкреслює

2023: новий дизайн, вдосконалення функціонала кабінету та нові можливості

Наразі ведуться роботи з оновлення особистого кабінету підприємця маркетплейсу Алло, в тому числі й дизайн. До кінця року буде вдосконалено блок управління товарами та цінами, тож підприємці зможуть самостійно управляти власними товарами, встановлювати ціни через особистий кабінет та бачити все, що стосується товарів: картку якого товару завантажено, на який встановлено акційну ціну тощо. Це дозволить підприємцям управляти товарами в ще більш зручному форматі. Також триває робота й над тим, щоб клієнти мали змогу сплатити частинами за товари підприємців, які купують на маркетплейсі Алло.

Довідка

Алло — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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