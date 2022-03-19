60 євро на людину: Литва обмежила суму, яку можна вивезти до росії та білорусії — Finance.ua

60 євро на людину: Литва обмежила суму, яку можна вивезти до росії та білорусії

Вчора 16:36 — Особисті фінанси

60 євро на людину: Литва обмежила суму, яку можна вивезти до росії та білорусії

Литовська митниця заявила, що як фізичним, так і юридичним особам заборонено продавати, давати, передавати або експортувати євро до росії та білорусії навіть якщо надається декларація про готівку.

Про це повідомляє литовський портал Delfi.

Виняток стосується лише кількох випадків:

1) дипломатичних відомств та консульських відділів або міжнародних організацій у білорусії та росії, які за міжнародним правом користуються імунітетом, для офіційних цілей;

2) фізичних осіб та людей які з ними їдуть до білорусії чи росії, гроші для особистих потреб.

Фізичні особи, які їдуть до білорусії або росії для особистих потреб, можуть везти не більше 60 євро готівки на людину.

Така ж сума готівки для особистих потреб передбачена і працівникам компаній (наприклад водіям). Вивезення готівки в іншій валюті не обмежується. Якщо митниця виявить, що людина везе більше готівки, ніж дозволено, то декларацію готівки не буде оформлено, а людину повернуть до Литви разом з грошима. За порушення чинних правил загрожує адміністративна відповідальність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною