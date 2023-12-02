6 найдешевших напрямків для різдвяних ярмарків у Європі 2023 року — Finance.ua

6 найдешевших напрямків для різдвяних ярмарків у Європі 2023 року Вчора 16:28 — Особисті фінанси

6 найдешевших напрямків для різдвяних ярмарків у Європі 2023 року

В Barometer Christmas Markets від Post Office Money порівняли вартість святкових поїздок у 12 європейських містах.

Найдешевшим напрямком виявилась Рига, столиця Латвії.

Про це пише thesun.

Згідно з річним звітом, дві ночі типу «ліжко та сніданок» у Ризі та прямі рейси туди й назад коштують у середньому 307 фунтів стерлінгів на двох осіб.

У звіті проаналізовано ціни на проживання та проїзд, а також п’ять основних святкових товарів, включаючи обід із трьох страв, глінтвейн і скибочки торта або штоллену, а також перерва в Ризі коштує в середньому 505,73 фунта стерлінгів.

Чотири шматки торта, штоллен або пряники в місті обійдуться вам у середньому в 12,48 фунта.

Добиратися до Риги та виїжджати з неї теж доступно: трансфер автобусом або поїздом між містом і аеропортом коштує в середньому 5,35 фунтів стерлінгів.

Можливо, на диво, Стокгольм виявився другим найдешевшим напрямком із загальною вартістю £559,50. Їжа та напої у шведській столиці дорогі, обід із трьох страв на двох та вино в середньому коштує 182,61 фунта.

Але зростання вартості фунта стерлінгів по відношенню до шведської крони на 9,4 відсотка зробило відпочинок тут більш доступним для британців.

Витрати на проживання та проїзд були набагато дешевшими, ніж у більшості інших міст, приблизно 339 фунтів стерлінгів за дві ночі типу «ліжко та сніданок».

Столиця Хорватії Загреб, столиця Чехії Прага та столиця Естонії Таллінн були наступними найдешевшими, із загальною вартістю £559,60, £640,23 та £663,38 відповідно.

Рахунок за обід із трьох страв із вином у Загребі був значно нижчим, ніж у будь-якій іншій дослідженій країні.

Якщо вам потрібна дешева випивка, то у польському Кракові найнижча ціна глінтвейну: чотири склянки коштують у середньому 8,27 фунтів стерлінгів.

Згідно зі звітом, на протилежному кінці шкали чотири склянки глінтвейну в столиці Данії, Копенгагені, коштують у середньому 26,99 фунтів стерлінгів.

Місто виявилося другим найдорожчим напрямком з 12 опитаних, поступившись лише австрійській столиці Відню, де загальний збиток склав 932,61 фунтів стерлінгів, у порівнянні з 901,62 фунтів стерлінгів у Копенгагені.

Довідка Finance.ua:

1 Фунт стерлінгів дорівнює станом на 27.11.2023 — 45,39 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.