500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ — Finance.ua

500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сьогодні 18:20 — Кримінал

500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ, Інфографіка: НАБУ

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ «ОПЗ», становить понад 2 млрд грн.

Серед учасників злочину (посади вказані на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники ТОВ — переможця аукціону на «ОПЗ»;

дві фізичні особи — співучасники злочину.

В.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримано. Сімом особам — ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора «ОПЗ», в.о. керівника АТ «ОГХК», двом власникам ТОВ і одній фізичній особі — повідомили про підозру. Ще одній особі повідомлення про підозру вручили особисто.

НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії.

Коли ж сталося інакше — незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини.

Як наслідок, АТ «ОПЗ» понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 млн грн. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші. Підтвердження цьому — в листуванні між учасниками злочинної організації.

В результаті, за період з травня по грудень 2020 року АТ «ОПЗ» втратило понад 390 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами.

Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 500 млн грн збитків.

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