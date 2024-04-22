24 квітня відбудеться лістинг токена $RTF від проєкту Олександра Усика на WhiteBIT — Finance.ua

24 квітня відбудеться лістинг токена $RTF від проєкту Олександра Усика на WhiteBIT Сьогодні 17:14 — Криптовалюта

24 квітня відбудеться лістинг токена $RTF від проєкту Олександра Усика на WhiteBIT

24 квітня 2024 року відбудеться лістинг першого боксерського токена Ready to Fight ($RTF) на провідних світових криптобіржах, включно з WhiteBIT.

Про проєкт

Ready To Fight — це інноваційний проєкт у сфері SocialFi, що поєднує в собі соціальні мережі та децентралізовані фінанси, надаючи можливість творцям монетизувати свій контент.

Це перша соціальна мережа для світової боксерської спільноти, засновниками якої є Олександр Усик та Сергій Лапін.

Про $RTF токен

24 квітня о 10:30 (UTC) $RTF токен буде додано на WhiteBIT та інші великі криптобіржі.

Перші токени будуть нараховані інвесторам, амбасадорам та тим, хто вже взаємодіяв з токенами RTF, через 15 хвилин після старту продажів з подальшим періодом cliff та нарахуванням, терміни якого будуть уточнені.

Напередодні лістингу, 23 квітня об 11:00 (UTC), відбудеться AMA-сесія, де користувачі матимуть можливість дізнатися більше про $RTF токен та поставити питання розробникам. Також, з 22 квітня по 17 травня, RTF спільно з WhiteBIT проведуть Bounty-кампанію.

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