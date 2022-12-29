2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg — Finance.ua
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2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg

Світ
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2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg
2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg
Світова економіка змогла суттєво оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу. Водночас у новому прогнозі від Bloomberg попереджають про майбутні виклики.
Економіст Bloomberg Economics Скотт Джонсон очікує, що глобальна економіка виросте на 2,4% у 2023 році. Це свідчить про сповільнення темпів зростання, оскільки до цього прогнозували результат на рівні 3,2%.
За словами експерта, економічне зростання у 2023 році може стати найгіршим результатом за останні 30 років. Річ у тім, що це будуть найповільніші темпи зростання з 1993 року. Винятком були кризові періоди — 2009 та 2020 роки.
Скотт Джонсон також додав, що згідно з аналізом, американська економіка увійде у фазу рецесії наприкінці 2023 року, а для країн Єврозони криза стане реальністю вже з початку року.
Він додав, що Федеральна резервна система США, найімовірніше, підійме ставку до 5% і буде тримати на такому рівні до 1 кварталу 2024 року.
Нагадаємо, що американський центробанк проводить одну із найбільш агресивних монетарних політик у світі, аби вгамувати інфляцію. Тоді як стрімкіше зниження інфляції у Єврозоні означатиме нижчу ставку та можливість скорочень вже наприкінці 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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