10 великих IT-компаній скоротять до 18% штату — Finance.ua

10 великих IT-компаній скоротять до 18% штату Вчора 22:30 — Фондовий ринок

10 великих IT-компаній скоротять до 18% штату

Зростання бізнесу сповільнюється, а вартість робочої сили зростає — це поєднання змушує IT-компанії скорочувати фахівців.

Про це пише Insider.

Навіть гравці ринку, традиційно стійкі до звільнень, такі як Netflix, і ті, хто пережив бум епохи пандемії, як Shopify, скорочують сотні робочих місць. Ті ж кроки роблять стартапи.

Shopify: близько 1000 осіб

Shopify планує звільнити цього року близько 1000 співробітників, що еквівалентно 10% штату компанії по всьому світу. У службовій записці для співробітників генеральний директор Тобі Лютке сказав, що компанія, яка розробляє технології для інтернет-магазинів, зробила велику ставку на бум електронної комерції в епоху пандемії, але вона не окупилася.

«Зрештою, зробити цю ставку було моїм рішенням, і я помилився», — написав Лутке.

Vimeo: 6% співробітників

Платформа відеохостингу Vimeo у липні вже скоротила штат на 6%. Як пояснили в компанії, керівництво ухвалило це рішення, щоб гарантувати, що компанія вийде з цього економічного спаду сильнішою (і взагалі вийде).

«Наші люди — це те, що робить Vimeo великим, і втрата будь-якого з них — це особиста невдача, яку я глибоко переживаю. Але після оцінки складних ринкових умов та невизначеності попереду я вважаю, що це відповідальна дія», — повідомив генеральний директор Vimeo Аніджалі Суд.

Tesla: 229 осіб

Наприкінці червня Tesla звільнила 229 осіб — насамперед це торкнулося співробітників підрозділу Autopilot. Крім того, Tesla закрила цілий офіс у Каліфорнійському Сан-Матео і перевела частину співробітників до іншого місця.

Генеральний директор компанії Ілон Маск пояснив цей крок тим, що має «дуже погане передчуття» з приводу економіки.

Microsoft: менше 1% співробітників

У липні Microsoft оголосила, що скорочує «невелику кількість» співробітників у кількох групах. Проте варто пам’ятати, що штат компанії — 124 тисячі осіб, і без роботи все ж таки залишаться багато фахівців.

Coinbase: близько 18% співробітників

Платформа обміну криптовалютами Coinbase оголосила, що скоротить свій персонал на 18%, «щоб ми залишалися на плаву під час цього економічного спаду». Понад 1000 співробітників було повідомлено про звільнення.

Пояснення масовим скороченням тут просте — це наслідок краху криптовалюти, внаслідок якого з листопада трейдери втратили близько 2 трильйонів доларів.

Carvana: близько 2500 осіб

Швидкозростаюча платформа продажу автомобілів у США Carvana планує скоротити 12% свого персоналу, або близько 2500 співробітників. В електронному листі співробітникам генеральний директор Ернест Гарсія III сказав, що компанія переоцінила зростання автомобільної промисловості у цей непростий час.

Скорочуючи персонал, Carvana прагне знайти «кращий баланс між обсягами продажу та чисельністю персоналу».

Better.com: близько 4000 осіб

З кінця 2021 року і до цього моменту іпотечний стартап Better.com звільнив близько 4000 осіб. Перша хвиля почалася прямо перед сезоном відпусток у 2021 році: генеральний директор Вішал Гарг сказав співробітникам під час дзвінка до Zoom, що компанія «втратила 100 мільйонів доларів у минулому кварталі», що, за його словами, «було моєю помилкою», тому 1000 осіб скоротили.

У березні компанія Better провела ще 3000 звільнень, а зараз приймає добровільні звільнення в деяких відділах.

Robinhood: понад 300 осіб

Фінансова компанія, яка займається продажем акцій та криптовалют, активно розвивалася в період пандемії — з’явилося багато нових користувачів, тому Robinhood швидко наймала співробітників. Штат різко виріс із 700 осіб до приблизно 3800.

Але це зростання, мабуть, було надто великим і надто швидким, тому тепер Robinhood довелося скоротити штат на 9% — звільнили понад 300 людей.

PayPal: 83 особи

PayPal не оголошував скорочення — просто тихо і непомітно звільнив 83 особи, судячи з інформації у звітах компанії.

Загалом у PayPal працює понад 30 000 людей по всьому світу, більше третини з яких базуються у Сполучених Штатах. Звільнення пов’язують із тим, що компанія скорочує свою присутність у районі затоки Сан-Франциско.

Netflix: близько 150 людей

Netflix звільнив близько 150 людей у ​​середині травня — і це вже другий раунд звільнень у 2022 році. Керівники компанії пов’язують скорочення із «уповільненням зростання доходів» платформи: раніше цього року Netflix повідомив, що у першому кварталі він втратив близько 200 000 підписників.

Дрібніші і менш відомі IT-компанії також звільняють людей, щоб заощадити гроші. І не тільки вони: хвиля скорочень прокотилася в компаніях, які займаються нерухомістю, фінансами, виробництвом спортивного спорядження, і навіть вирощуванням канабісу.

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