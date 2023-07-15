10 головних трендів на ринку праці в 2023 році — Finance.ua

10 головних трендів на ринку праці в 2023 році Сьогодні 08:15 — Особисті фінанси

10 головних трендів на ринку праці в 2023 році

1. Поступове відновлення до довоєнних показників

МВФ прогнозує, що рівень доходів українців знизиться впродовж 2023 року, втім не так сильно, як раніше. Крім того, очікується покращення рівня безробіття до щонайбільше 2%. Проте ситуація неоднакова в різних регіонах: міста та області, які постраждали менше, дійсно можуть продемонструвати таку або навіть кращу динаміку, однак у прифронтових регіонах ситуація залишатиметься складнішою. Варто брати під увагу й професії: там, де бракуватиме кадрів, зарплати будуть вищими, а неактуальні спеціальності залишатимуться низькооплачуваними. Утім, українські роботодавці у 2023 році планують збільшувати зарплати своїм працівникам (йдеться про 8−30%), оптимізувати витрати, займатись маркетингом.

2. Синергія роботодавців та працівників

Ракетні обстріли та значні проблеми з електропостачанням значною мірою вплинули на ринок праці. Утім, український бізнес, який ще з початку війни активно допомагає Збройним Силам України, проявив стійкість та адаптивність, закупивши генератори, подбавши про Інтернет, навчившись працювати без світла та корегувати графік. Офіси багатьох компаній стали корпоративними пунктами незламності, де працівники мали необхідні умови для роботи.

Персонал зі свого боку також пристосовувався до нових вимог на роботі та відповідально виконував свої обов’язки. В цей час важливо було не просто відпрацювати робочий день, а відпрацювати на результат.

3. Ринок роботодавця

Водночас необхідно розуміти, що 2023 рік так само буде роком, орієнтованим на роботодавця. Така ситуація виникла в Україні вже незабаром після початку війни, і, як було зазначено вище, може повторитись в глобальному вимірі.

Роботодавці застосовують різні стратегії для оптимізації витрат: наймають виключно найкращих та найдосвідченіших кандидатів, беруть на роботу нових працівників та навчають їх з нуля, утримують співробітників шляхом внутрішньої мобільності та підвищення кваліфікації тощо.

4. Підвищення кваліфікації та внутрішня мобільність

2023 рік стане роком, коли роботодавці приділятимуть більше уваги внутрішній мобільності працівників та підвищенню їхньої кваліфікації. В умовах, коли перспектива кар'єрного росту та підвищення заробітної плати є незначною, стає важливим, щоб працівники все ж могли розвивати свої навички.

Роботодавці готові інвестувати в підвищення кваліфікації працівників, оскільки це відповідає їхнім потребам щодо виконання завдань та зменшення витрат на наймання нових кадрів.

6. Наймання на роботу за «м'якими» навичками

Упродовж останніх років «м'які» навички (soft skills) стали дуже важливим фактором, на який під час прийняття на роботу звертали увагу більшість роботодавців. Понад третина роботодавців очікують від майбутніх працівників розвинутих міжособистісних навичок для побудови високоефективних команд, створення інклюзивного середовища. Крім того, дуже важливо, щоб працівники володіли навичками самоконтролю та самомотивації.

Також сьогодні велике значення надається емоційній- та стресостійкості кандидатів, їхньому вмінню працювати в різних умовах.

7. Підтримка для працівників

Перед роботодавцями поставатимуть нові виклики. Йдеться зокрема про те, щоб навчитися взаємодіяти з ветеранами й тими, хто в той або інший спосіб постраждав від війни. Людям з інвалідністю необхідно буде забезпечити зручний простір для роботи. Крім того, більшості напевно знадобиться психологічна підтримка для боротьби з ПТСР, стресом, апатією, емоційним вигоранням тощо.

Розвиток емпатії, командності, взаємодопомоги — це аспекти, розвиток яких буде життєво необхідним для забезпечення успішного функціонування ринку праці.

8. Віддалена робота і фриланс

Важливим трендом минулого року, який найімовірніше збережеться й у 2023 році, стала популярність віддаленого та гібридного формату праці, а також пошук роботи на фрилансі. В нинішніх умовах для багатьох співробітників такий формат є дуже зручним, а додаткове джерело доходу, яким є фриланс, набуває цінності.

Це популярне рішення серед тестувальників програмного забезпечення, копірайтерів/перекладачів та інших фахівців по роботі з текстами, маркетологів та SMM-фахівців, програмістів, операторів call-центрів та фахівців відділів підтримки клієнтів, вебдизайнерів тощо.

9. Активний пошук роботи

Попри деяке покращення загальної ситуації знайти роботу в Україні досі нелегко. Кандидати залишають багато відгуків на вакансії, конкуренція в популярних напрямах висока. Щоб виділитися серед інших кандидатів із сильними «твердими» та «м'якими» навичками, шукачам роботи необхідно мати стратегію для пошуку роботи.

Важливо не просто надіслати резюме якомога більшій кількості роботодавців, а ретельно попрацювати над ним, і загалом поставитися до пошуку роботи як до окремого виду роботи.

10. Найпопулярніші професії

У списку найпопулярніших професій значних змін не відбулося, тож тренди 2022 року зберігаються. Найбільший попит сьогодні спостерігається на водіїв, працівників сфери торгівлі, логістики, кухарів, працівників сфери маркетингу, лікарів.

Позитивна динаміка заробітних плат очікується в галузі будівництва, енергетики, агропромислового комплексу, оборонно-промислового комплексу.

Популярність прогнозують інженерам з будівництва та машинобудування. Усі ці професії об'єднує те, що вони є важливими для забезпечення життєдіяльності країни. Продовжує свій розвиток сфера ІТ.

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borgexpert За матеріалами:

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