Жюри FinAwards 2025: кто будет определять победителей важнейшей премии в финансовой сфере — Finance.ua

Жюри FinAwards 2025: кто будет определять победителей важнейшей премии в финансовой сфере Сегодня 09:33

Жюри FinAwards 2025: кто будет определять победителей важнейшей премии в финансовой сфере

В этом году премия FinAwards 2025 традиционно определит лучшие из мира финансов. Сейчас идет этап голосования за номинантов. В то же время, к голосованию приобщаются жюри премии. Мы решили рассказать о них больше, ведь экспертное мнение жюри также будет иметь большое влияние на определение победителей.

Кто среди жюри?

Около 40 специалистов, являющихся экспертами по разным направлениям финансовой деятельности, скажут свое мнение, чтобы определить победителей премии FinAwards 2025. Среди жюри:

представители финтех компаний;

представители банков;

финансовые советники;

редакторы финансовых порталов и т. д.

От нашей редакции Finance.ua в жюри будут главный редактор портала Петр Таранюк и Head of Insurance Finance.ua Дмитрий Соколов.

Также в жюри заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, президент ВАФК Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний Алла Савюк, первый вице-президент АУБ Виталий Романчукевич.

Членами жюри также выступят эксперты по разным направлениям, как:

Денис Овчаров, президент SB Club. Управляющий партнер адвокатского объединения Ovcharov & Partners;

Ирина Биляева, партнер и СЕО Адвокатского объединения Juscutum;

Роман Корнилюк, доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl;

Михаил Пацан, предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям;

Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами;

Алексей Авраменко, CEO и основатель финтех-группы EasyPay;

Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine;

Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine;

Хотинская Наида, основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, финансовый советник.

С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте премии. Каждый из них внесет свой вклад в определение победителей и формирование трендов 2025-го финансового года. Имена лучших из лучших в мире финансов мы узнаем уже 28 марта на церемонии награждения победителей FinAwards 2025.

Кстати, все желающие могут приобщиться к этому событию, приобретя билеты на мероприятие. Гости смогут оказаться в центре одного из самых волнующих событий года в мире финансов, завести новые знакомства, а также приобщиться к благотворительному сбору на нужды защитников. Уже традиционно на мероприятиях, которые организуют Finance.ua и Минфин ответственным за собрание является Александр Бойко, куратор 44 ОМБр. Поэтому все собранные средства будут переданы именно этой бригаде.

Голосование продолжается

Внести вклад в определение победителей FinAwards 2025 могут не только экспертные жюри, но и обычные пользователи услуг номинантов. Для этого следует перейти на сайт премии, выбрать номинацию (одну или сразу несколько) и проголосовать за номинанта, которого хотите поддержать.

Голосование продлится еще до 16 марта. Однако каждый голос решающий и очень нужный. Так что не медлите и присоединяйтесь к голосованию сейчас, чтобы увидеть, каким станет рынок финансов в Украине уже завтра.

Партнеры мероприятия

Нынешним партнером мероприятия является Tranzzo , международная платежная платформа, обрабатывающая более 10 млн транзакций ежемесячно для украинских бизнесов, таких как Tickets и Varus. Tranzzo помогает увеличить конверсию и принимать платежи из 190 стран.

Credit7 — надежный финансовый партнер в микрокредитовании с 6-летним опытом. Компания делает кредитование простым и доступным, обеспечивая мгновенное зачисление средств и прозрачные условия. Credit7 также поддерживает благотворительные инициативы.

РЕНОМЕ СМАРТ — украинская IT-компания, работающая с 1990 года. Она разрабатывает решения для FinTech и GovTech, снабжая готовыми продуктами для банков, ритейла и логистики. Качество продукции подтверждается доверием партнеров в 30 странах.

Банк Кредит Днепр (БКД), основанный в 1993 г., предлагает широкий спектр банковских услуг. Банк поддерживает экономику Украины, особенно промышленность и агросектор, обеспечивая кредитование малого и среднего бизнеса. Надежность БКД подтверждается рейтинговыми агентствами.

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