Жилье и бесплатный транспорт. Румыния просит ЕС возместить расходы на помощь украинцам — Finance.ua

Жилье и бесплатный транспорт. Румыния просит ЕС возместить расходы на помощь украинцам

Сегодня 16:44 — Мир

Жилье и бесплатный транспорт. Румыния просит ЕС возместить расходы на помощь украинцам

Румыния потратила 30,5 млн евро на решения, связанные с притоком украинцев в страну, и просит Европу возместить часть средств.

Об этом сообщает Seenews.com.

Румыния в настоящее время потратила около 30,5 млн евро (33,7 млн долларов США) на решение вопросов, связанных с массовым притоком украинских беженцев, и на этой неделе обсудит с официальными лицами ЕС возмещение некоторых расходов, заявил глава правительства страны.

«Структура расходов сложна. Они включают не только расходы на проживание и питание. Как вы знаете, правительство решило предоставить бесплатный транспорт беженцам, въезжающим в Румынию, и многие из них предпочитают покидать нашу страну либо через Болгарию, либо через другие страны», — отметил представитель правительства Дэн Карбунару.

Он отметил, что на прошлой неделе Румыния направила в Брюссель первые запросы на возмещение средств, которые включают в себя комплексные меры помощи украинцам в стране.

По последним данным пограничной полиции, с 24 февраля, когда россия начала вторжение в Украину, границу с Румынией пересекли 500 747 беженцев.

По словам Карбунару, более 4000 украинцев попросили убежища в Румынии с момента полномасштабного вторжения россии. Ищущие убежища могут воспользоваться размещением в центрах главной иммиграционной инспекции. Уровень их заполненности сейчас составляет 61,6%.

У Румынии есть граница с Украиной протяженностью 600 километров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.