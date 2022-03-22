Жилье и бесплатный транспорт. Румыния просит ЕС возместить расходы на помощь украинцам — Finance.ua

Румыния в настоящее время потратила около 30,5 млн евро (33,7 млн долларов США) на решение вопросов, связанных с массовым притоком украинских беженцев, и на этой неделе обсудит с официальными лицами ЕС возмещение некоторых расходов, заявил глава правительства страны.
«Структура расходов сложна. Они включают не только расходы на проживание и питание. Как вы знаете, правительство решило предоставить бесплатный транспорт беженцам, въезжающим в Румынию, и многие из них предпочитают покидать нашу страну либо через Болгарию, либо через другие страны», — отметил представитель правительства Дэн Карбунару.
Он отметил, что на прошлой неделе Румыния направила в Брюссель первые запросы на возмещение средств, которые включают в себя комплексные меры помощи украинцам в стране.
По последним данным пограничной полиции, с 24 февраля, когда россия начала вторжение в Украину, границу с Румынией пересекли 500 747 беженцев.
По словам Карбунару, более 4000 украинцев попросили убежища в Румынии с момента полномасштабного вторжения россии. Ищущие убежища могут воспользоваться размещением в центрах главной иммиграционной инспекции. Уровень их заполненности сейчас составляет 61,6%.
У Румынии есть граница с Украиной протяженностью 600 километров.