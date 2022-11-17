«Зерновое соглашение» продлили еще на 120 дней — Finance.ua

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«Зерновое соглашение» продлили еще на 120 дней

Аграрный рынок
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«Зерновое соглашение» продлили еще на 120 дней
«Зерновое соглашение» продлили еще на 120 дней
В Стамбуле договорились о продлении «зернового соглашения» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней. Это решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция», — говорится в сообщении.
По его словам, украинский агроэкспорт сегодня остается действенным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису.

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С первого августа, начала работы зерновой Инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.
«Это значительный объем, но недостаточный. Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира», — отметил Кубраков.
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Украина официально обратились к партнерам по Инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.
«Ожидаем официальных заявлений от лидеров Организации Объединенных Наций и Турции», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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