«Зеленые» облигации могут помочь в восстановлении городов после войны — ОП Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

«Зеленые» облигации могут помочь в восстановлении городов после войны — ОП

Выпуск «зеленых» облигаций может стать перспективным инструментом привлечения средств для послевоенного восстановления городов.

Об этом заявил представитель директората по экономической политике Офиса Президента Юрий Шафаренко во время онлайн-форума «Зеленые финансы для восстановления и устойчивого развития городов Украины».

«Выпуск „зеленых“ облигаций будет играть важную роль (в восстановлении городов. — Ред.), поскольку создает мультиплакационый эффект, улучшает инвестиционную привлекательность, деловой климат, а также конкурентоспособность наших городов», — сказал Шафаренко.

Он отметил, что в Украине уже есть успешные примеры выпуска «зеленых» облигаций, приведя пример НЭК «Укрэнерго». В прошлом году Укрэнерго выпустило «зеленых» облигаций на сумму 825 млн долларов, а в ноябре этого года, несмотря на военное положение, провело первую выплату процентов на 28,4 млн долларов по этим ценным бумагам.

По словам Шафаренко, такой инструмент можно привлекать для финансирования проектов производства «зеленого» водорода, «зеленого» аммиака, возобновляемой энергетики, которые могут способствовать послевоенному восстановлению городов. В то же время он отметил необходимость повысить осведомленность и заинтересованность представителей местного самоуправления по выпуску «зеленых» облигаций.

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине вступила в силу новая редакция закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках», который вводит «зеленые» облигации как отдельный подвид ценных бумаг.

Эмиссию «зеленых» облигаций может проводить лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование затрат проекта экологического направления, таких как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрения экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны и т.д.

До полномасштабного вторжения ожидалось, что к 2030 году Украина сможет привлечь посредством выпуска «зеленых» облигаций 36 млрд долл. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и чистой энергетики к 2030 году составил 73 млрд долл.

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Укрінформ По материалам:

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