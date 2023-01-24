Зеленский запретил чиновникам выезд за границу во время войны — Finance.ua

Зеленский запретил чиновникам выезд за границу во время войны Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Зеленский запретил чиновникам выезд за границу во время войны

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее запрет на выезд чиновников за границу в условиях военного положения.

Об этом гарант сообщил во время видеообращения 23 января.

«Подписал несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей», — отметил президент.

Изменения будут касаться таких должностных лиц:

членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;

руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей;

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей;

председателя и членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

председателя и членов Счетной палаты;

председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов;

секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей;

народных депутатов;

уполномоченного ВРУ и его представителей;

главы Нацбанка, его первого заместителя и заместителей;

постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей;

председателей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей;

судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что поручил Кабинету министров в пятидневный срок разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года «О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения», — отмечается в нем.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие указом Зеленского, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.

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