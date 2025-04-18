Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 апреля, подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней и будут действовать до 6 августа.
Напомним, закон № 13173 о мобилизации поддержали 346 парламентариев, один был против, еще один воздержался.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
Мужчин 18−60 лет могут призывать на службу, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
По материалам:
Finance.ua
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