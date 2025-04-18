Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации Сегодня 14:20

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 апреля, подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней и будут действовать до 6 августа.

Напомним, закон № 13173 о мобилизации поддержали 346 парламентариев, один был против, еще один воздержался.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

Мужчин 18−60 лет могут призывать на службу, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.