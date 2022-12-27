Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах — Finance.ua

Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2807-IX «О Национальной программе информатизации», благодаря которой госорганы смогут более оперативно коммуницировать друг с другом, а украинцы — получать госуслуги быстрее.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно закону, в госуправлении будут быстрее внедряться цифровые технологии, что положительно повлияет на результативность и эффективность работы госорганов.

Что предусматривает документ

Закон предусматривает создание и функционирование Единой информационной системы учета Национальной программы информатизации (ЕИСОНПИ).

Она предназначена для формирования, контроля, мониторинга, обработки и хранения программ, задач, проектов и работ Национальной программы информатизации и материалов в них.

Благодаря Национальной программе информатизации будет возможность решить ряд задач, в частности:

обеспечить развитие информационного общества;

применять информационные и цифровые технологии в государственном управлении и общественно-экономических отношениях;

преодолеть цифровое неравенство;

использовать и развивать современные информационные системы, коммуникационные сети, информационные ресурсы и информационные технологии для обеспечения безопасности информационной деятельности и киберзащиты путем построения, развития, интеграции;

интегрировать Украину в мировое информационное пространство.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

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