Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах
Зеленский подписал закон о внедрении цифровых технологий в госорганах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2807-IX «О Национальной программе информатизации», благодаря которой госорганы смогут более оперативно коммуницировать друг с другом, а украинцы — получать госуслуги быстрее.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно закону, в госуправлении будут быстрее внедряться цифровые технологии, что положительно повлияет на результативность и эффективность работы госорганов.

Что предусматривает документ

Закон предусматривает создание и функционирование Единой информационной системы учета Национальной программы информатизации (ЕИСОНПИ).
Она предназначена для формирования, контроля, мониторинга, обработки и хранения программ, задач, проектов и работ Национальной программы информатизации и материалов в них.
Благодаря Национальной программе информатизации будет возможность решить ряд задач, в частности:
  • обеспечить развитие информационного общества;
  • применять информационные и цифровые технологии в государственном управлении и общественно-экономических отношениях;
  • преодолеть цифровое неравенство;
  • использовать и развивать современные информационные системы, коммуникационные сети, информационные ресурсы и информационные технологии для обеспечения безопасности информационной деятельности и киберзащиты путем построения, развития, интеграции;
  • интегрировать Украину в мировое информационное пространство.
Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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