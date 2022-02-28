Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз — Finance.ua
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Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз

Сегодня 18:13
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Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз.
Ранее Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и заявил, что наступил решающий момент, чтобы закрыть дискуссию и принять решение о членстве нашего государства в ЕС.
Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз
«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — отметил Зеленский.
Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз
По материалам: Finance.UA
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