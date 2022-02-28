Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз — Finance.ua

Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз

Сегодня 18:13

Зеленский подписал Указ о вступлении Украины в Европейский Союз.

Ранее Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и заявил, что наступил решающий момент, чтобы закрыть дискуссию и принять решение о членстве нашего государства в ЕС.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — отметил Зеленский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью