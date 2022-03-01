Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения — Finance.ua

Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения

Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения

Заявку Украины на вступление в ЕС передали постоянному представителю Франции, председательствующей в Совете Евросоюза. Начата процедура ее рассмотрения.

Об этом сообщает Всеволод Ченцов в Twitter.

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«Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку на членство в Европейском Союзе», — написал дипломат.

По его словам, заявку Украины зарегистрировали. Теперь начался процесс рассмотрения.

По данным ряда британских СМИ, заявка Украины на вступление в ЕС может быть рассмотрена в течение 1 марта.

Отметим, что лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспектив вступления.

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