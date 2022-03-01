Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения — Finance.ua

Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения
Сегодня 11:14 — Казна и Политика Заявку Украины на вступление в ЕС зарегистрировали. Начата процедура рассмотрения
Заявку Украины на вступление в ЕС передали постоянному представителю Франции, председательствующей в Совете Евросоюза. Начата процедура ее рассмотрения.
Об этом сообщает Всеволод Ченцов в Twitter.
«Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку на членство в Европейском Союзе», — написал дипломат.
По его словам, заявку Украины зарегистрировали. Теперь начался процесс рассмотрения.
По данным ряда британских СМИ, заявка Украины на вступление в ЕС может быть рассмотрена в течение 1 марта.
Отметим, что лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспектив вступления.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день