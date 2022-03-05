Завод Bosch останавливает производство в России — Finance.ua

Завод Bosch останавливает производство в России

Завод Bosch останавливает производство в России с 16 марта.

На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

Ранее стало известно, что немецкая компания Bosch, являющаяся ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, остановила поставки деталей в Россию из-за резкого падения курса рубля и проблем с логистикой.

Bosch поставляет в Россию стеклоочистители, АКБ, светотехнику, фильтры, свечи, тормозные системы, ремни, стартеры-генераторы, системы бензинового и дизельного впрыска и другие компоненты как для легкового, так и коммерческого транспорта. Кроме того, компания предоставляет технологии диагностики и ремонта автомобилей.

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