Зарегистрировать недвижимое имущество снова можно онлайн: как это сделать — Finance.ua

Зарегистрировать недвижимое имущество снова можно онлайн: как это сделать Сегодня 13:00 — Недвижимость

Украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего в несколько кликов на портале Дія.

Всё можно сделать онлайн.

Регистратор самостоятельно посылает электронный запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем вносит данные в реестр. Это значительно экономит время на хождение по кабинетам. К тому же в военное время эта услуга крайне необходима для сохранения прав собственности на имущество украинцев.

«Внесение сведений о вещных правах на недвижимость — одно из правил имущественной гигиены. Регистрация недвижимого имущества подтверждает, что именно вы являетесь его законным собственником и имеете соответствующие права на пользование. А также уберегает от случаев подделки документов, когда кто-то хочет присвоить себе не принадлежащее ему имущество», — рассказывает заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

Большинство недвижимого имущества, существующего в Украине, зарегистрировано до 2013 года. Сведения о нем хранятся не в электронном реестре, а в бумажной форме в региональных архивах БТИ. Во время вторжения многие архивы БТИ были уничтожены или разворованы. Это лишний раз подтверждает, что такая информация в бумажном формате ненадежна, это открытый путь мошенникам, которые могут использовать поддельные документы для оформления недвижимости на другое лицо. А внесение сведений в электронный реестр поможет максимально обезопасить данные украинцев.

Как правило, чтобы внести данные об имуществе в реестр недвижимости, необходимо пройти целый квест. Сначала у государственного регистратора необходимо взять направление в БТИ. Затем в БТИ проверяют, есть ли имущество человека в архивах. Если есть — дают подтверждающую справку. С этой справкой человек снова идет к государственному регистратору. И только тогда он вносит данные в электронный реестр.

Возобновление работы услуги на портале Дія устраняет весь этот бюрократический квест. В настоящее время услуга доступна владельцам недвижимого имущества Харькова и Чугуевского района Харьковской области, Тернополя и Львовской области. В дальнейшем список городов расширится.

Как воспользоваться услугой

Войдите на портал Дія или зарегистрируйтесь.

Кликните Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление.

Внесите необходимую информацию и сканы документов.

Подпишите заявление с электронной подписью.

Я і закон По материалам:

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