Запрет экспорта дизеля из рф поднял цены в Азии — Finance.ua

Запрет экспорта дизеля из рф поднял цены в Азии Сегодня 20:41

Цены на дизельное топливо в Азии выросли после неожиданного российского запрета на экспорт.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что запрет рф на экспорт дизельного топлива, похоже, усилит дефицит на мировых рынках топлива, поскольку спрос будет расти в зимние месяцы.

В Азии дополнительная сложность состоит в том, что восстановление китайской авиации также набирает темпы, повышая потребление авиационного топлива — продукта со свойствами, подобными дизельному.

«Многое будет зависеть от того, как долго россия будет сохранять запрет на экспорт топлива», — сказал аналитик Банка Содружества Австралии Вивек Дхар.

В пятницу цены на дизельное топливо выросли на 3,4% до 30,21 доллара за баррель. Однако данная цена значительно ниже августовского пика 34 долл. за баррель, что является наибольшим показателем с января.

«Прямое влияние будет смягчено тем, что россия разрешит экспортировать топливные грузы, если они уже приняты к отправке по российским железным дорогам или имеют погрузочные документы для морской транспортировки», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что рф не объявила временные рамки, в течение которых будет действовать запрет на экспорт дизельного топлива, а также дополнительный запрет на поставки бензина, есть распространенные ожидания, что он будет коротким.

Економічна Правда По материалам:

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