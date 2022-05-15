Запасы алюминия в мире упали до рекордного минимума — Finance.ua
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Запасы алюминия в мире упали до рекордного минимума

Сегодня 19:19Банковские металлы
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Запасы алюминия в мире упали до рекордного минимумаЗапасы алюминия в мире упали до рекордного минимума
По состоянию на 13 мая запасы алюминия на складах, согласно данным Лондонской бирж и металлов (LME), сократились до рекордного минимума.
По данным агентства Bloomberg, запасы упали на 9,7% и составили 260,275 тысячи тонн, что является самым низким уровнем с начала отслеживания этих данных в 1997 году. В агентстве отмечают, что в 2022 году запасы сократились на 63% из-за высокого спроса на металл при сокращении производства, а годовое падение запасов алюминия может побить все рекорды.
Кроме этого, цена этого металла в ходе торгов на LME подскочила на 0,58% и составила 2,758 тысячи долларов за тонну.
По данным Bloomberg, стоимость алюминия достигла рекордного максимума в марте текущего года, но после этого снизилась на 33% из-за увеличивающихся опасений, замедления глобального экономического роста и сокращением спроса в Китае, вызванных карантинными ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы наблюдали мощное ралли на рынке алюминия, а теперь видим достаточно сильную коррекцию. Перспективы спроса по всему миру довольно слабые, однако риск недостатка предложения по-прежнему очевиден», — заявил аналитик Sucden Financial Ltd.Джорди Вилкис.
Ранее сообщалось, что Украина за четыре месяца прошлого года увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) на 44,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года импорт вырос до 1 млн 777,93 млн тонн.
По данным Государственной таможенной службы, за этот период импорт бокситов в денежном выражении вырос на 51,3% и составил 81,185 миллиона долларов. Алюминиевые руды импортировали преимущественно из таких стран как Гвинея (58,69% поставок), Бразилия (23,6%) и Гана (16,79%).
По материалам: Коментарі
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