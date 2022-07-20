Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины — Finance.ua
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Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

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Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на год.
Об этом сообщает Telegraph.
Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала владельцев облигаций согласиться по просьбе Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.
Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация состоится только в случае одобрительного решения кредиторов.
Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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