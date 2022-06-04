Замороженные в Ирландии активы россиян передадут на восстановление Украины — Finance.ua
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Замороженные в Ирландии активы россиян передадут на восстановление Украины

Сегодня 10:42
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российские активы, замороженные в Ирландии, передадут на восстановление Украины. Также страна готова присоединиться к послевоенному восстановлению и помочь Украине на пути к вступлению в Евросоюз.
Об этом рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк после встречи с ирландским министром по вопросам строительства и членом парламента Дарра О’Брайеном. Об этом сообщается на сайте партии.
Делегации переговорщиков из Ирландии уже бывали в Ирпене после его освобождения от оккупантов. Также страна помогает украинским беженцам.
«На сегодняшний день поддержка Ирландии для Украины ощутима и существенна, за что мы очень благодарны. Не удивлюсь, если скоро эта страна объявит о „шефстве“ над восстановлением какого-нибудь украинского города», — отметила Шуляк.
В апреле стало известно, что Ирландия заморозила в рамках санкций Евросоюза 1,2 млрд евро российских активов. Министр иностранных дел страны Саймон Ковени заявил, что «открыт к этому предложению».
«Некоторые страны-члены ЕС предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению», — цитирует Ковени Irish Times.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, руководитель «Национального фонда инвестиций Украины» Тимофей Милованов заявил, что Европейский союз упростит процедуру конфискации российских активов, в том числе арестованных около 300 млрд долларов центробанка рф. В результате вся процедура может занять около 1-2 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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