Заместитель госсекретаря США назвала условия, при которых с россии могут быть сняты санкции — Finance.ua

Заместитель госсекретаря США назвала условия, при которых с россии могут быть сняты санкции

Вчера 13:32 — Мир

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условия, при которых с россии могут быть сняты санкции.

Об этом она сказала в интервью «Настоящему Времени», пишет официальный русскоязычный телеграм-канал Государственного департамента США.

«Если конфликт будет урегулирован путем переговоров, и российские войска будут выведены из Украины, а суверенитет и территориальная целостность Украины защищены и восстановление Украины обеспечено, то санкции могут быть свернуты», — заявила Нуланд.

Она также отметила, что есть возможность сценария, при котором санкции последовательно снимаются по мере шагов по выводу российских войск из Украины.

«Но до этого еще очень далеко. Потому что видим, как российские силы обстреливают Мариуполь, Херсон. Перебазируют свои войска, чтобы вернуться на восток и другие части Украины. Если будет настоящее мировое соглашение, можно обсуждать послабление санкций», — подчеркнула замгоссекретаря США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.