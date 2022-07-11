Закон вступил в силу: штрафы за курение с 11 июля — Finance.ua

Закон вступил в силу: штрафы за курение с 11 июля
С 11 июля вступает в силу запрет о курении в общественных местах. Нельзя будет курить не только обычные сигареты, но и все виды электронных сигарет и кальянов.
Где курить будет нельзя и какой за это можно получить штраф — читайте в материале ниже.
Согласно закону Украины, курить сигареты, электронные приборы, кальяны будет нельзя:
- В помещениях и на территории заведений охраны здоровья
- В помещениях общежитий
- В помещениях на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных строений и заведений физической культуры и спорта
- В помещениях и на территории учебных заведений
- В помещениях заведений ресторанной деятельности
- В помещениях объектов культурного назначения
- В помещениях органов государственной власти, других государственных организаций, органов местного самоуправления
- В помещениях предприятий, организаций всех форм собственности
- В помещении гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
- В помещениях аэропортов, кроме специально отведенных для этого мест
- На детских площадках
- На вокзалах и станциях
- На остановках общественного транспорта
- В лифтах и таксофонах
- В местах общего пользования жилых домов
- В подземных переходах
- В транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров, в том числе и такси
Местные власти могут дополнительно обозначить такие места на любой период.
Штрафы
Если вы покурите айкос в запрещенном месте, то с 11 июля вас могут оштрафовать на сумму от 51 до 171 гривны. За повторное правонарушение придется заплатить больше — от 170 до 340 гривен.
За пепельницу или кальян в запрещенных местах штраф на первый раз составит 1000 гривен. За повторное правонарушение в течение года — 10 000 гривен.
Штрафы для кафе и ресторанов еще выше: в первый раз придется заплатить 3000 гривен, за повторное правонарушение — 15 000 гривен.
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