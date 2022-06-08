Закарпатье отказывается отправлять горючее в другие регионы Украины — Finance.ua

Закарпатье отказывается отправлять горючее в другие регионы Украины

Сегодня 16:45 — Энергетика

Топливные компании Закарпатья отказались поставлять горючее в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области «даже несмотря на сверхрентабельные предложения».

Об этом сообщил в заявлении глава областной военной администрации области Виктор Микита, которого цитирует пресс-служба ОВА.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают сегодня 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

«Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья», — заявил Никита.

Во время встречи главы ОВА с представителями топливного сектора экономики речь шла об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.

«Важно, наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, следующие с горючим или за ним, проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении горючего для проведения посевной», — сказал Микита.

Справка Finance.ua:

пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза. Это будет способствовать скорейшему решению проблемы дефицита топлива в Украине.

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