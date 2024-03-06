Заимствования в бюджет с начала года составили ₴83,7 миллиарда — Finance.ua
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Заимствования в бюджет с начала года составили ₴83,7 миллиарда

Казна и Политика
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Государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета Украины за январь-февраль составили 83,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2024 года составили 83,7 млрд грн», — говорится в сообщении.
В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 72,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 39,0 млрд грн (468,4 млн долл. США и 509,8 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 58,6 млрд грн.
Из внешних источников поступило 11,4 млрд грн, или около 300,2 млн долл.
При этом платежи по погашению государственного долга за январь — февраль 2024 года составляли 67,7 млрд грн (94,9% плана), платежи по обслуживанию — 35,6 млрд грн (95,5% плана). Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь-февраль 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для проведения платежей по погашению ОВГЗ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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