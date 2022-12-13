За последние 24 часа Binance вывела 1,9 миллиарда долларов — Finance.ua
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За последние 24 часа Binance вывела 1,9 миллиарда долларов

Криптовалюта
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За последние 24 часа Binance вывела 1,9 миллиарда долларов
За последние 24 часа Binance вывела 1,9 миллиарда долларов
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, за последние 24 часа сняла 1,9 миллиарда долларов США, сообщила во вторник работающая с блокчейном компания Nansen, поскольку платформа заявила, что «временно приостановила» вывод стейблкоина USDC.
Binance, чье доминирование в криптовалютах было закреплено банкротством конкурирующей биржи FTX, на прошлой неделе опубликовала в Twitter так называемый отчет о подтверждении резервов аудиторской фирмы Mazars. Отчет показал, что ее запасы в биткойнах превысили депозиты клиентов за один день в ноябре.
Цифра в 1,9 миллиарда долларов является самым большим дневным оттоком по меньшей мере с июня, показали данные Nansen, и приходится на большинство из 2,2 миллиарда долларов изъятых средств на основе эфира за последние семь дней.
За последние 24 часа Binance вывела 1,9 миллиарда долларов
«Исключение Binance растет из-за растущей неопределенности относительно отчета о резервах», — сказал представитель Nansen.
Представитель Binance сказал: «Люди каждый день вносят и снимают активы по разным причинам. Все активы пользователей в Binance обеспечены 1:1, а структура капитала Binance свободна от долгов».
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«У нас всегда есть более чем достаточно средств для выполнения запросов на снятие средств», — добавил спикер.
Криптовалютное издание CoinDesk ранее сообщало, что в понедельник Binance зафиксировала отток в размере 902 миллионов долларов.
Отчет спровоцировал падение почти на 4% токена Binance BNB, сообщили трейдеры Reuters.
По словам главы Binance Чанпен Чжао, биржа зафиксировала повышенный спрос на вывод стейблкоина USD Coin (USDC) и потому приостановила вывод этой криптовалюты в сетях BNB Chain, Ethereum и Tron. По словам Чжао, в компании считают, что проблема временная — ожидается, что сделки возобновятся после открытия банков в США — через несколько часов.
На момент написания рыночная капитализация стейблкоина USDC составляет около $42,55 млрд, а общий объем торгов за последние сутки составил почти $3,018 млрд.
По материалам:
reuters.com
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