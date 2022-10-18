За период войны в Украине заключено 25 тыс. земельных соглашений: лидеры рынка и средняя цена — Finance.ua

За период войны в Украине заключено 25 тыс. земельных соглашений: лидеры рынка и средняя цена Сегодня 21:08 — Казна и Политика

С 24 февраля по сегодняшний день заключено 25 240 сделок на рынке земли, они охватывают площадь в 44 781 га. Об этом сообщили в Минагрополитике.

Регионы с наиболее активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, по которым зарегистрированы сделки):

Хмельницкая (4,29 тыс. га);

Полтавская (4,9 тыс. га),

Винницкая (4,9 тыс. га),

Кировоградская (4,7 тыс. га);

Днепропетровская области (4,1 тыс. га).

За последние две недели было заключено 4 048 сделок в пределах рынка земли по площади 7 318 га.

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 126 206 земельных соглашений.

Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 289 307 га.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5641 нотариус. Всего заявлений — 6345, из них согласовано — 5542, отказ получили 802, в очереди на рассмотрение — 1 заявление.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

Харьковщина (38,2 тыс. га),

Днепропетровщина (25,4 тыс. га),

Полтавщина (23,3 тыс. га);

Кировоградщина (23,1 тыс. га);

Херсонщина (21 тыс. га).

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет более 37208 грн. Такой показатель получен на основе 103594 сделок по продаже земли по площади в 239777 га.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней ценой за 1 га

Ивано-Франковская область (94 тыс. грн),

Киевская (82,6 тыс. грн),

Львовская (70,5 тыс. грн),

Закарпатская (61,7 тыс. грн),

Днепропетровская (39,1 тыс. грн.).

Справка Finance.ua:

К примеру, по состоянию на февраль 2022 года земля стоила дороже всего:

во Львовской области — 245,3 тыс. гривен в среднем за гектар;

в Киевской области средняя стоимость гектара 156 тыс. гривен;

на третьем месте Ивано-Франковская область, где гектар продается за 151 тысячу гривен.

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