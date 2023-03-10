За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз — Finance.ua

За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз Сегодня 15:47 — Казна и Политика

За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз

За два месяца 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 805 млн грн. За этот период таможенники конфисковали валюты на 57 млн грн. В январе сумма изъятой валюты составила 4,5 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

«За январь-февраль 2023 года выявлено 1675 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 805 млн грн. Изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 126 млн грн», — говорится в сообщении.

В частности:

промышленных товаров на 55 млн грн;

продовольственных товаров на 7 млн грн;

валюты почти на 57 млн грн;

транспортных средств почти на 6 млн грн.

Инфографика: Гостаможслужба

«Непосредственно таможнями рассмотрено 382 дела о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 15 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 8,5 млн грн», — отмечают в Гостаможслужбе.

На рассмотрение в суд таможнями передано 697 дел о нарушении таможенных правил на сумму 204 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 222 млн грн.

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