За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз — Finance.ua
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За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз

Казна и Политика
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За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз
За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз
За два месяца 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 805 млн грн. За этот период таможенники конфисковали валюты на 57 млн грн. В январе сумма изъятой валюты составила 4,5 млн грн.
Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.
«За январь-февраль 2023 года выявлено 1675 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 805 млн грн. Изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 126 млн грн», — говорится в сообщении.
В частности:
  • промышленных товаров на 55 млн грн;
  • продовольственных товаров на 7 млн грн;
  • валюты почти на 57 млн грн;
  • транспортных средств почти на 6 млн грн.
Инфографика: Гостаможслужба
Инфографика: Гостаможслужба
«Непосредственно таможнями рассмотрено 382 дела о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 15 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 8,5 млн грн», — отмечают в Гостаможслужбе.
На рассмотрение в суд таможнями передано 697 дел о нарушении таможенных правил на сумму 204 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 222 млн грн.

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По материалам:
Finance.ua
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