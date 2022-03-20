За два дня Humble Bundle собрал почти $8 млн на помощь Украине — Finance.ua
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За два дня Humble Bundle собрал почти $8 млн на помощь Украине

Сегодня 23:13Казна и Политика
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Площадка Humble Bundle создала специальный комплект с более чем 120 товарами, все деньги заработанные с продажи бандла «Stand With Ukraine» перечислят в помощь пострадавшим украинцам.
К моменту написания новости игроки со всего мира собрали $7 756 512, а до закрытия акции осталось больше пяти дней.
Минимальная сумма, которую можно заплатить за бандл, составляет $40 .
В комплект входят игры, комиксы, приложения и 3D-ассеты, всего 123 предмета общей стоимостью $2572.
Игры разные — от небольших инди до хитов прошлых лет: Back 4 Blood, Metro Exodus, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Quantum Break, Sunset Overdrive, вся серия Amnesia (Amnesia: Rebirth, Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia: The Dark Descent) и другие.
Среди комиксов первый выпуск The Boys (именно по нему сняли сериал) и шесть номеров The Incal Алехандро Ходоровски.
По материалам: ITC.ua
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