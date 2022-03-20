За два дня Humble Bundle собрал почти $8 млн на помощь Украине — Finance.ua

За два дня Humble Bundle собрал почти $8 млн на помощь Украине

Сегодня 23:13 — Казна и Политика

Площадка Humble Bundle создала специальный комплект с более чем 120 товарами, все деньги заработанные с продажи бандла «Stand With Ukraine» перечислят в помощь пострадавшим украинцам.

К моменту написания новости игроки со всего мира собрали $7 756 512, а до закрытия акции осталось больше пяти дней.

Минимальная сумма, которую можно заплатить за бандл, составляет $40 .

В комплект входят игры, комиксы, приложения и 3D-ассеты, всего 123 предмета общей стоимостью $2572.

Игры разные — от небольших инди до хитов прошлых лет: Back 4 Blood, Metro Exodus, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Quantum Break, Sunset Overdrive, вся серия Amnesia (Amnesia: Rebirth, Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia: The Dark Descent) и другие.

Среди комиксов первый выпуск The Boys (именно по нему сняли сериал) и шесть номеров The Incal Алехандро Ходоровски.

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