За что украинцев в Швейцарии могут лишить специального статуса — Finance.ua

За что украинцев в Швейцарии могут лишить специального статуса

Сегодня 17:30 — Личные финансы

Украинцы в Швейцарии могут быть лишены статуса S при повторном въезде в страну.

Об этом говорится в сообщении и Государственного секретариата по вопросам иммиграции Швейцарии (SEM). В ведомстве назвали условие, при котором такое может произойти.

На какой срок беженцы могут выезжать из Швейцарии

При выезде украинцев домой в Украину более чем на 15 дней в квартал из Швейцарии их статус защиты может быть аннулирован. В рамках этого периода выезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию разрешается.

Такое правило на украинцев не распространяется, если они ехали из Швейцарии, чтобы подготовить свой окончательный отъезд домой или остались в Украине дольше по веской причине (например, из-за тяжелобольных родственников) и могут это доказать документально. К примеру, предоставить соответствующую справку.

Разрешения на пребывание в Швейцарии также могут быть аннулированы, если беженец находится в третьей стране более двух месяцев. Таким образом, в Госсекретариате по иммиграции могут предположить, что украинец стал там проживать постоянно.

Что дает статус S украинцам в Швейцарии

Статус S предоставляется в Швейцарии украинцам, спасающимся от развязанной россией войны — разрешение жить в стране сроком на год с возможностью продления в зависимости от того, какова будет ситуация с войной.

Этот статус дает право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание.

Также это позволяет в короткие сроки начать искать работу и перевезти свои семьи в Швейцарию.

Дети из Украины могут посещать школы в Швейцарии.

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