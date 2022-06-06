За что украинцев в Швейцарии могут лишить специального статуса — Finance.ua

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За что украинцев в Швейцарии могут лишить специального статуса

Сегодня 17:30Личные финансы
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Украинцы в Швейцарии могут быть лишены статуса S при повторном въезде в страну.
Об этом говорится в сообщении и Государственного секретариата по вопросам иммиграции Швейцарии (SEM). В ведомстве назвали условие, при котором такое может произойти.

На какой срок беженцы могут выезжать из Швейцарии

При выезде украинцев домой в Украину более чем на 15 дней в квартал из Швейцарии их статус защиты может быть аннулирован. В рамках этого периода выезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию разрешается.
Такое правило на украинцев не распространяется, если они ехали из Швейцарии, чтобы подготовить свой окончательный отъезд домой или остались в Украине дольше по веской причине (например, из-за тяжелобольных родственников) и могут это доказать документально. К примеру, предоставить соответствующую справку.
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Разрешения на пребывание в Швейцарии также могут быть аннулированы, если беженец находится в третьей стране более двух месяцев. Таким образом, в Госсекретариате по иммиграции могут предположить, что украинец стал там проживать постоянно.

Что дает статус S украинцам в Швейцарии

Статус S предоставляется в Швейцарии украинцам, спасающимся от развязанной россией войны — разрешение жить в стране сроком на год с возможностью продления в зависимости от того, какова будет ситуация с войной.
  • Этот статус дает право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание.
  • Также это позволяет в короткие сроки начать искать работу и перевезти свои семьи в Швейцарию.
  • Дети из Украины могут посещать школы в Швейцарии.

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По материалам: РБК-Україна
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