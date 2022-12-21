За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20% — Finance.ua

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За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%

Энергетика
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За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%
За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%
В период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период в предыдущие пять лет.
Об этом сообщает статистическое агентство ЕС Eurostat.
Согласно регламенту Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, страны должны были достичь уменьшения потребления на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года.

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Согласно данным, в течение августа-ноября в 18 странах этот показатель превысил необходимый. Больше всего потребление сократилось в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).
«Шесть государств-членов, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло», — проинформировали в статистическом агентстве ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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