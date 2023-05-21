За 4 месяца Украина заработала 18,2 млн долларов на экспорте сливочного масла — Finance.ua

За 4 месяца Украина заработала 18,2 млн долларов на экспорте сливочного масла
В январе-апреле 2023 Украина отправила на экспорт 3,4 тыс. тонн сливочного масла на сумму $18,2 млн.
Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
В частности, в январе на зарубежные рынки отправлено 0,8 тыс. тонн в сумме $4,3 млн.
- Больше всего отечественного масла за четыре месяца 2023 года закупили Молдова (28,5%),
- Азербайджан (18,8%)
- и Израиль (14%).
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