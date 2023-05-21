За 4 месяца Украина заработала 18,2 млн долларов на экспорте сливочного масла — Finance.ua

За 4 месяца Украина заработала 18,2 млн долларов на экспорте сливочного масла Сегодня 04:43 — Аграрный рынок

В январе-апреле 2023 Украина отправила на экспорт 3,4 тыс. тонн сливочного масла на сумму $18,2 млн.

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В частности, в январе на зарубежные рынки отправлено 0,8 тыс. тонн в сумме $4,3 млн.

Больше всего отечественного масла за четыре месяца 2023 года закупили Молдова (28,5%),

Азербайджан (18,8%)

и Израиль (14%).

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