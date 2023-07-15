За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию более чем на 60% — Finance.ua
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За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию более чем на 60%

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За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию более чем на 60%
За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию более чем на 60%
За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию на 63,7%, а в первом квартале 2023 — еще в полтора раза. В настоящее время Грузия является крупнейшим поставщиком вина в россию, вытеснив с этой позиции Италию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные грузинского центра мониторинга GMC.
По данным аналитиков, прогнозные доходы грузинских поставщиков вина государству-агрессору в этом году превысят 240 миллионов долларов.
При этом владельцы и топ-менеджеры 8 из 10 крупнейших экспортеров грузинского вина в россию являются финансовыми донорами властной пророссийской партии «Грузинская мечта».
Почти все экспортируемые в россию бренды грузинского вина представлены и на полках украинских супермаркетов.
Напомним, ранее корпорация Укрвинпром обратилась в Кабинет Министров с предложением установить специальные пошлины в размере 50% на готовую винодельческую продукцию происхождением из Грузии и Армении.
Свою инициативу Укрвинпром аргументировал кризисной ситуацией в украинском виноделии, недружественной политикой руководства Грузии и Армении к Украине и его лояльностью государству-агрессору.
По материалам:
РБК-Україна
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