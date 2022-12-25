За 11 месяцев 2022 года товарооборот составил $90,1 млрд: что больше всего импортировали в Украину — Finance.ua

За 11 месяцев 2022 года товарооборот составил $90,1 млрд: что больше всего импортировали в Украину Сегодня 16:10 — Казна и Политика

В январе-ноябре текущего года в Украину импортировали товаров на $49,4 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $40,7 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $7,6 млрд, Польша — $5 млрд и Германия — $4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $6,2 млрд, Румынию — на $3,5 млрд, Турцию — $2,7 млрд.

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $13,8 млрд

топливно-энергетические товары — $11,7 млрд

продукция химической промышленности — $8,7 млрд

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $21 млрд

металлы и изделия из них — $5,7 млрд

машины, оборудование и транспорт — $3,9 млрд

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