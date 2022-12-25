За 11 месяцев 2022 года товарооборот составил $90,1 млрд: что больше всего импортировали в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 11 месяцев 2022 года товарооборот составил $90,1 млрд: что больше всего импортировали в Украину

Казна и Политика
11
В январе-ноябре текущего года в Украину импортировали товаров на $49,4 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $40,7 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $7,6 млрд, Польша — $5 млрд и Германия — $4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $6,2 млрд, Румынию — на $3,5 млрд, Турцию — $2,7 млрд.
За 11 месяцев 2022 года товарооборот составил $90,1 млрд: что больше всего импортировали в Украину

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $13,8 млрд
  • топливно-энергетические товары — $11,7 млрд
  • продукция химической промышленности — $8,7 млрд
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $21 млрд
  • металлы и изделия из них — $5,7 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $3,9 млрд
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.