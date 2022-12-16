За 11 мес. экспорт сливочного масла увеличился на 38,3% — Finance.ua
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За 11 мес. экспорт сливочного масла увеличился на 38,3%

Казна и Политика
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В январе-ноябре 2022 года по сравнению с январем-ноябрем 2021 года экспорт сливочного масла увеличился на 38,3% до 13 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении Союза молочных предприятий Украины (СМП) со ссылкой на информацию от Государственной таможенной службы, сообщают Українські Новини.
«В течение января-ноября 2022 года на экспорт было отправлено 13 тыс. тонн отечественного сливочного масла. Это на 38,3% больше объема за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте экспорт сливочного масла составил 75,6 млн долларов, что на 71 ,4% превышает показатель за 11 месяцев 2021 года», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, больше всего отечественного масла в течение 11 месяцев этого года закупили Польша (41,7%), Молдова (18,7%) и Азербайджан (9,7%).
Отмечается, что сейчас у Украины положительный внешнеэкономический баланс торговли молочной продукцией.
По материалам:
Українські Новини
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