Южная Корея запретила экспорт электроники в рф и беларусь — Finance.ua

Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении российской федерации и беларуси за вторжение в Украину. Теперь страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.
Об этом заявил первый заместитель министра финансов Ли Эог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, Корея ужесточает экспортный контроль в отношении россии и беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это, прежде всего, касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.