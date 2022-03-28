Южная Корея запретила экспорт электроники в рф и беларусь — Finance.ua

Южная Корея запретила экспорт электроники в рф и беларусь

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении российской федерации и беларуси за вторжение в Украину. Теперь страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Ли Эог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, Корея ужесточает экспортный контроль в отношении россии и беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это, прежде всего, касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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