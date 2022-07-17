Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций — Finance.ua

Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций Сегодня 14:50 — Фондовый рынок

Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций

Европейская комиссия опубликовала планы по запрету импорта российского золота. Но в настоящее время они не охватывают ювелирные изделия, о чем сообщает Politico.

Исполнительный орган ЕС начал разрабатывать планы по запрету золота из россии после того, как в прошлом месяце государства G7 объявили, что сделают это, пытаясь уменьшить доходы военной машины кремля.

«Жестокая война россии против Украины не прекращается. москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в прессрелизе.

В проекте пакета санкций, который еще должны одобрить страны ЕС, говорится о «запрещении покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, перечисленное в Приложении XXVI, если оно происходит из россии и должно было быть вывезено из россии в ЕС или в любое какую третью страну».

Однако проект приложения к документу, полученный Politico, свидетельствует, что ЕС запретит только золото в порошковой, необработанной или полуфабрикатной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота.

В проекте нет перечня золота в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, через которые деньги и дальше будут поступать в кремль.

Ежегодно россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90% российского экспорта золота уходило в Великобританию, вышедшую из ЕС.

Данное предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Например, Еврокомиссия планирует запретить экспорт в рф слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, полицейских шлемов и щитов, а также водометов, которые можно использовать против людей, говорится в проекте санкций.

По словам нескольких дипломатов, министры иностранных дел ЕС обсудят эти планы в понедельник. Затем послы ЕС могут одобрить проект во время своих встреч в среду или в пятницу.

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