Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций — Finance.ua
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Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций

Фондовый рынок
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Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций
Ювелирные изделия из россии не попадут в новый пакет санкций
Европейская комиссия опубликовала планы по запрету импорта российского золота. Но в настоящее время они не охватывают ювелирные изделия, о чем сообщает Politico.
Исполнительный орган ЕС начал разрабатывать планы по запрету золота из россии после того, как в прошлом месяце государства G7 объявили, что сделают это, пытаясь уменьшить доходы военной машины кремля.
«Жестокая война россии против Украины не прекращается. москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в прессрелизе.
В проекте пакета санкций, который еще должны одобрить страны ЕС, говорится о «запрещении покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, перечисленное в Приложении XXVI, если оно происходит из россии и должно было быть вывезено из россии в ЕС или в любое какую третью страну».
Однако проект приложения к документу, полученный Politico, свидетельствует, что ЕС запретит только золото в порошковой, необработанной или полуфабрикатной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота.
В проекте нет перечня золота в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, через которые деньги и дальше будут поступать в кремль.
Ежегодно россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90% российского экспорта золота уходило в Великобританию, вышедшую из ЕС.
Данное предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.
Например, Еврокомиссия планирует запретить экспорт в рф слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, полицейских шлемов и щитов, а также водометов, которые можно использовать против людей, говорится в проекте санкций.
По словам нескольких дипломатов, министры иностранных дел ЕС обсудят эти планы в понедельник. Затем послы ЕС могут одобрить проект во время своих встреч в среду или в пятницу.
По материалам:
Факти
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